Britten rekenen op Mark Cavendish, Tom Pidcock en Ethan Hayter voor WK wielrennen

Voor het eerst sinds 2016 maakt Mark Cavendish deel uit van de Britse WK-selectie. De ervaren sprinter (36) is opgenomen in de achtkoppige ploeg voor de wegrit op 26 september tussen Antwerpen en Leuven.

Na een aantal magere jaren toonde Cavendish dit seizoen in het shirt van Deceuninck-Quick-Step opnieuw zijn snelle benen. De Manx Express won onder meer vier etappes en het groen in de Tour. Cavendish werd in 2011 al eens wereldkampioen in Kopenhagen.

Andere blikvangers in het team zijn youngsters Tom Pidcock en Ethan Hayter, allebei 22. De veelzijdige Pidcock kroonde zich in Tokio tot olympisch kampioen mountainbike nadat hij in de winter al vierde was geworden op het WK veldrijden. Tussendoor blonk hij uit op de weg met onder meer winst half april in de Brabantse Pijl en een tweede plaats enkele dagen later in de Amstel Gold Race, telkens na een prangende sprint tegen Wout van Aert.

Hayter toonde zijn talent vorige week nog met twee ritzeges en een tweede plaats in de eindstand van de Ronde van Groot-Brittannië, ook na Van Aert.

Luke Rowe, Fred Wright, Jake Stewart, Connor Swift en Ben Swift vervolledigen het team.