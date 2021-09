77ste Vuelta start volgende zomer in Utrecht

De 77ste editie van de Ronde van Spanje begint volgend jaar op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in het Nederlandse Utrecht. Het is in 2022 precies 900 jaar geleden dat Utrecht officieel werd erkend als stad en dat wordt gevierd.

Het peloton blijft daarna nog twee dagen in Nederland met een etappe van Den Bosch naar Utrecht en aansluitend een met start en aankomst in Breda. ‘Geweldig nieuws dat we nu de officiële startdatum weten. We hebben zo lang naar de start van La Vuelta in Nederland uitgekeken, nu weten we dat het er écht van gaat komen. Samen met inwoners, ondernemers en onze gasten gaan we er een prachtig evenement van maken’, zegt Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht.

Aanvankelijk zou Utrecht de start van de Vuelta in 2020 organiseren, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Het Baskische Irun viel in. De Sloveen Primoz Roglic won de drie laatste edities van de Vuelta. Op 11 september 2022 is zijn opvolger bekend.