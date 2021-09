In Parijs is de iconische Arc de Triomphe op de Champs-Elysées ingepakt met 25.000 vierkante meter zeil. De installatie is een kunstwerk van de inmiddels overleden artiest Christo, die het werk al in 1961 bedacht. Zestig jaar later wordt ‘L’Arc de Triomphe, Wrapped’ door Christo’s neef tot leven gebracht.