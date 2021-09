Uber moet van rechter Nederlandse chauffeurs in dienst nemen

Taxi-app Uber moet zijn chauffeurs in dienst nemen. Dat heeft een Nederlandse rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Nederlandse vakbond FNV bij de rechtbank van Amsterdam.

Uber wilde dat de chauffeurs zelfstandigen zouden blijven, terwijl FNV sprak van schijnzelfstandigheid. De chauffeurs vallen voortaan onder de Nederlandse arbeidsvoorwaarden Taxivervoer.

De rechter vindt dat er sprake is van ‘modern werkgeversgezag’ van Uber en concludeert dat het bedrijf ‘slechts ‘op papier’ is overeengekomen dat de chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn’. Zo wijzen verschillende functies van de app die Uber gebruikt om chauffeurs in contact te brengen met klanten op een werknemersrelatie. Een chauffeur mag bijvoorbeeld maar een paar ritten weigeren voordat hij door het systeem wordt uitgelogd.

Ook is Uber bij klachten van klanten de partij die eenzijdig beslist over de oplossing. Het bedrijf kan onder meer besluiten de overeengekomen ritprijs aan te passen.

FNV noemt de uitspraak een grote overwinning voor de rechten van de chauffeurs. ‘Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet gaan worden’, zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van de vakbond in een toelichting.