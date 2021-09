Een Americanfootballwedstrijd in de Verenigde Staten is zaterdag extra spannend geworden nadat een kat het stadion was binnengeslopen. Supporters keken ademloos toe terwijl het dier metershoog aan de tribune bungelde en uiteindelijk in de diepte viel. Wanneer bleek dat de kat het overleefd had, ging het hele stadion uit z’n dak. Kijk mee in bovenstaande video.