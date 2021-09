België maakt 2 miljoen euro vrij voor humanitaire noodhulp aan Afghanistan

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) maakt een Belgische bijdrage van 2 miljoen vrij om tegemoet te komen aan de humanitaire noden in Afghanistan.

Dat maakt ze maandag bekend, voor de start van de Internationale Donorconferentie voor Afghanistan van de Verenigde Naties in Genève (Zwitserland).

‘Na de machtsovername van de taliban is het ontzettend belangrijk die organisaties te steunen die echt het verschil kunnen maken tussen leven en dood voor vele Afghanen’, zegt Kitir. ‘Dan gaat het over eten, maar ook over essentiële zorg. Ik wil de Afghaanse bevolking - in de eerste plaats meisjes en vrouwen - laten voelen dat ze niet alleen staan. Zij verdienen onze solidariteit.’

In heel Afghanistan zijn nu zowat 18 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven, zegt Kitir. De twee miljoen euro die ons land bijdraagt, gaat integraal naar het humanitair landenfonds van de Verenigde Naties, waar humanitaire organisaties zoals het Wereldvoedselprogramma van de VN een beroep op doen. De bedoeling is om met de Belgische bijdrage de mobiele gezondheidszorg te versterken en te zorgen voor voedselzekerheid.

Ondervoeding

‘Dankzij de VN komt die hulp ook concreet en meteen de Afghanen ten goede. Als je weet dat vandaag de helft van de kinderen onder de 5 jaar op de rand van ondervoeding leeft, dan is het ook onze verantwoordelijkheid om onze ogen niet te sluiten en ons steentje bij te dragen’, aldus Kitir.

Volgens haar is het hulpprogramma van de VN zwaar ondergefinancierd. ‘Op dit moment dreigt dat hulpprogramma slechts tegemoet te komen aan 37 procent van de noden in Afghanistan. Daarom ook het belang van deze donorconferentie vandaag. We mogen de Afghaanse bevolking niet loslaten.’