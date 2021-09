Lil Nas X wint ‘video van het jaar’ bij MTV Video Music Awards, Olivia Rodrigio ‘beste nieuwkomer’

Lil Nas X haalde op de MTV Video Music Awards de hoofdprijs binnen voor de videoclip die bij ‘Montero’ hoort. Ook nieuwkomer Olivia Rodrigo viel in de prijzen.

‘Montero’ van de Amerikaanse rapper Lil Nas X is afgelopen nacht flink in de prijzen gevallen tijdens de MTV Music Awards in New York. Lil Nas X, echte naam Montero Lamar Hill, kreeg voor de muziekvideo ‘video van het jaar’, ‘beste regie’ en ‘beste visuele effecten’. In de extravagante clip van het lied, die over mannenliefde gaat, verschanst de protagonist zich in de tuin van Eden, trekt die kleren en pruiken aan die Marie Antoinette niet zouden misstaan, en krijgt Satan uiteindelijk een lapdance.

Toen de single uitkwam, voorspelde Lil Nas X in een Twitter-post dat ‘mensen boos zullen zijn’. ‘Ze zullen zeggen dat ik een ‘agenda’ opdring. De waarheid is dat het klopt: ik wil dat mensen stoppen met voorschrijven wie mensen mogen zijn.’ De rapper vatte de song op als een boodschap aan zijn veertienjarige zelve, die zich had voorgenomen om nooit over zijn geaardheid te spreken.

Ook de populaire Zuid-Koreaanse popgroep BTS viel in de prijzen en kaapte die voor beste groep en beste K-pop (‘Butter’) weg. Het is al de derde keer in drie jaar dat de band, van wie in 2020 de meeste platen werden verkocht, die laatste prijs wint. De jongensgroep was niet aanwezig, maar bedankte fans via een vooraf opgenomen video.

Olivia Rodrigo. Foto: AFP

De prijs voor ‘beste nieuwkomer’ ging naar de amper 18-jarige Olivia Rodrigo die met ‘Drivers license’ ook ‘song van het jaar’ en ‘Push performance van het jaar’ binnenhaalde. De break-upsong had amper tien dagen nodig om honderd miljoen streams te verzamelen op Spotify.

Ook voormalig tieneridool Justin Bieber was aanwezig op de prijsuitreiking. Na een hiatus van zes jaar won hij ‘artiest van het jaar’, en ‘beste pop’ voor ‘Peaches’. De ster, nu 27, startte de prijsuitreiking met een duet met het Australische rapfenomeen Kid Laroi. Bieber begon aan de avond als artiest die, samen met Megan Thee Stallion, de meeste nominaties (7) binnenhaalde. Megan Thee Stallion kon geen van de nominaties verzilveren.

Justin Bieber. Foto: REUTERS

Veertigste editie

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis was er weer een volledige show met publiek in de zaal. Waar er bij de prijsuitreiking van 2020 nog een focus lag op het bedanken van zorgpersoneel en activisme, was dat deze keer minder. In mindere mate was er naar aanleiding van de abortusban in Texas wel aandacht voor seksisme. Zo zei hostess en ‘Girls just want to have fun’-zangeres Cindy Lauper: ‘Meisjes willen nog steeds plezier hebben, maar we willen ook geld, gelijke lonen, controle over onze lichamen. Je weet wel, grondrechten’.

Toch was de avond vooral gericht op livemuziek en het feit dat het al de veertigste editie van de MTV Video Music Awards was.