Van Quickenborne: ‘Absoluut genoeg gedaan in gevangenissen tijdens coronapandemie’

Tijdens de coronapandemie is in Belgische gevangenissen ‘absoluut genoeg gedaan’ om het virus buiten de muren te houden. De zorg en begeleiding van gedetineerden tijdens de pandemie was daarentegen ‘niet voldoende’.

Dat zegt Belgisch minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in een interview met Radio 1, in reactie op het jaarverslag 2020 van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) .

De minister laat weten sinds zijn aanstelling in oktober afgelopen jaar de helft van alle gevangenissen in België te hebben bezocht. ‘Het is ons relatief goed gelukt om corona buiten te houden’, vindt hij. ‘Als je kijkt naar andere Europese landen, bijvoorbeeld Italië, daar waren opstanden onder gedetineerden, dan hebben wij het toch beter gedaan.’

Toch werden volgens CTRG veel rechten van gevangenen geschrapt tijdens de coronacrisis. Werken mochten niet meer, bezoek kon lange tijd niet langskomen en psychologische en psychiatrische hulp was niet beschikbaar.

De bezoekersstoppen in gevangenissen noemt Van Quickenborne ‘pijnlijk’, maar hij benadrukt dat het gaat om gesloten gemeenschappen, waardoor het risico bij besmetting ‘heel gevaarlijk’ is. Wat betreft de psychologische hulp komt er geld beschikbaar voor de penitentiaire inrichten om ‘tientallen’ psychologen aan te nemen en zal daarnaast geïnvesteerd worden in ‘zorgequipes’.

Alternatieve straffen

De CTRG pleit voor minder gevangenisstraffen en meer alternatieve straffen. Van Quickenborne zegt hier ook voorstander van te zijn. Een gevangenisstraf moet volgens de minister het ‘ultieme medium’ zijn.

Fouilleringen

Uit het verslag van de CTRG blijkt dat er verschillende problemen rond fouilleringen van gedetineerden zijn. Er zou soms sprake zijn van onaangename aanrakingen en misplaatste handelingen van penitentiair beambten en vrouwelijke gedetineerden zouden soms door mannelijke beambten gefouilleerd worden.

Ook zouden naaktfouilleringen vaak in het bijzijn van onnodig veel mensen gedaan worden. ‘Naaktfouilleringen gebeuren in België nooit onverwacht en alleen onder zeer strikte voorwaarden’, laat de minister daarover weten.

België telt 93 gedetineerden per 100.000 inwoners, Van Quickenborne benadrukt dat dit aantal lager is dan in andere Europese landen.