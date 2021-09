US Open: Daniil Medvedev slaat droom van Novak Djokovic aan diggelen en wint eerste Grand Slam

’s Werelds nummer een Novak Djokovic, dit jaar winnaar van de Australian Open, Roland-Garros en Wimbledon, is er zondag niet in geslaagd ook zijn gehoopte vierde Grand Slam van het jaar te winnen of totale recordhouder te worden. In de finale van de US Open moest de 34-jarige Serviër in 2 uur en 15 minuten met 6-4, 6-4 en 6-4 het onderspit delven voor de 25-jarige Rus Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld.

Rod Laver, die zondag in de tribunes zat in Flushing Meadows en de trofee zou uitreiken, blijft zo voorlopig de laatste speler die alle Grand Slams in één kalenderjaar won. De inmiddels 83-jarige Australiër deed dat twee keer: in 1962 en 1969. Alleen de Amerikaan Don Budge deed het hem een keer voor, in 1938.

Djokovic zag ook zijn missie om zijn 21ste grandslamtitel in totaal te veroveren, mislukken. Hij zit aan twintig titels en moet dat record na dit verlies nog altijd delen met de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal.

Medvedev won zijn eerste Grand Slam. Hij stond voor de derde keer in een finale, maar twee jaar geleden verloor hij op de US Open in de eindstrijd van Nadal, begin dit jaar bleek Djokovic nog veel te sterk in de finale van de Australian Open.

Dojokovic geen moment controle

In New York verloor Djokovic in de eerste set meteen zijn eerste opslagspel en het bleek de opmaat van een partij waarin hij geen moment de controle had. Medvedev behield zijn voorsprong zonder al te veel moeite en benutte bij 5-4 zijn eerste setpunt.

In de tweede set leek Djokovic zich even te herpakken. Bij een 1-2 voorsprong had hij een breakpoint, maar plots klonk er muziek in het Arthur Ashe Stadium. Het punt moest opnieuw gespeeld worden en Djokovic kon de servicegame van zijn sterk serverende opponent niet winnen. Uit frustratie sloeg hij tijdens het game een racket aan gruzelementen. Op 5-4 maakte Medvedev de set opnieuw af, ditmaal op zijn derde setpunt. Djokovic miste een ogenschijnlijk simpele bal met zijn backhand na een mislukt dropshot van de Rus.

Djokovic was zichtbaar aangeslagen en wist ook in de derde set geen antwoord te vinden op de goede services en de ijzersterke groundstrokes van Medvedev, die nauwelijks op een fout te betrappen viel. Djokovic werd veelvuldig afgetroefd op vastheid, hetgeen hem zelden overkomt.

Medvedev liep uit naar een 5-1-voorsprong en hij kreeg op eigen service zijn eerste wedstrijdpunt. Hij sloeg echter twee dubbele fouten op rij en volgde die op met een misser met zijn forehand. Met een comeback naar 4-5 kon Djokovic de spanning er nog even in houden, tot jolijt van het publiek, maar uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere erkennen in Medvedev. Die bleef rustig ondanks de luide aanmoedigingen voor Djokovic, en verzilverde zijn derde wedstrijdpunt wel.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Gemengde gevoelens voor Djokovic

Een emotionele Novak Djokovic feliciteerde zijn tegenstander: ‘Geweldige, geweldige match. Als er iemand is die momenteel een grandslam titel verdient, ben jij het. Ik wens je veel meer Grand Slams en veel meer majors hierna.’

De Serviër gaf toe opluchting gevoeld te hebben na het laatste punt. ‘Ik was blij dat het voorbij was, omdat de aanloop naar dit toernooi zwaar was. Alles waar ik mentaal en emotioneel mee te maken heb gehad gedurende de afgelopen weken, was gewoon veel. Ik had veel te verwerken en ik was opgelucht dat de run eindelijk klaar is’, zei Djokovic.

‘Tegelijkertijd voelde ik verdriet, teleurstelling en ook dankbaarheid voor de steun en het speciale moment dat voor mij was gecreëerd op de baan.’ Tijdens de prijzenceremonie sprak de ontroerde Djokovic zijn dank uit aan het Amerikaanse publiek, dat duidelijk op zijn hand was. En dat is weleens anders geweest in grote wedstrijden, zeker tegen bijvoorbeeld Roger Federer en Rafael Nadal.

Djokovic was naar eigen zeggen ‘de gelukkigste man op aarde’. ‘Deze nederlaag is moeilijk om te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond. Maar aan de andere kant heb ik iets gevoeld wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld hier in New York. Het publiek maakte het heel speciaal en heeft mij aangenaam verrast. Ik voelde me heel erg bijzonder en de toeschouwers raakten mijn hart, eerlijk gezegd. Dit soort momenten koester ik’, aldus Djokovic. ‘Ik hou van jullie.’

"I love you guys."



All the feels from @DjokerNole to the fans in New York. pic.twitter.com/PnEHevMVKk — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

De nummer een van de wereld kwam in de finale geen moment echt lekker in de wedstrijd. ‘Ik heb deze weken meer uren op de baan doorgebracht dan Daniil, dat zeker. Maar het was emotioneel ook een veeleisende periode voor me de afgelopen vijf, zes maanden, met de Grand Slams, de Olympische Spelen en de twee toernooien thuis in Belgrado’, verklaarde de drievoudige US Open-kampioen.

‘Alle emoties die ik heb doorgemaakt, kwamen hier samen en helaas heb ik de laatste stap niet kunnen zetten. Maar als je het grotere plaatje bekijkt, dan moet ik heel tevreden zijn met dit jaar: drie grandslamtitels en een finale. In tennis slaan we de pagina’s gauw weer om en ik heb geleerd om terug te komen na dit soort pijnlijke nederlagen. Ik hou nog altijd van de sport en voel me goed op de baan. Zolang de motivatie er is nog is, blijf ik ervoor gaan.’

Excuses van Medvedev

Medvedev bood na zijn sensationele zege zijn excuses aan. ‘Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor een speech. Maar ik wil beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Sorry voor jullie als publiek en voor Novak, want we weten allemaal waar hij voor ging’, zei Medvedev. ‘Het is waanzinnig wat jij dit jaar hebt bereikt, net als in je hele loopbaan. Ik heb dit nog nooit gezegd tegen iemand, maar voor mij ben je de beste tennisser in de geschiedenis.’

Aan het publiek zei Medvedev: ‘Jullie waren iets meer voor Djokovic en dat is volkomen begrijpelijk. Maar jullie hebben me deze weken weer zoveel energie gegeven.’

De winnaar sloot zijn praatje af met een kwinkslag. Hij wendde zich tot zijn vrouw Daria, met wie hijexact drie jaar getrouwd is. ‘Last but not least wil ik nog stilstaan bij het jubileum van mij en mijn vrouw’, aldus de nummer twee van de wereld. ‘Tijdens het toernooi kon ik niet nadenken over een cadeau. En toen ik in de finale kwam, dacht ik: als ik verlies, dan moet ik snel een cadeautje vinden of ik moet deze wedstrijd winnen. Gelukkig heb ik dat gedaan. Ik hou van je, Daria.’

Medvedev verdiende met zijn titel 2,5 miljoen dollar, omgerekend 2,12 miljoen euro. Hij is de eerste Russische grandslamkampioen bij de mannen sinds 2005, toen Marat Safin de Australian Open won. In New York volgt hij de Oostenrijker Dominic Thiem op de erelijst op.

