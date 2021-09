Genk verspeelt in slotfase twee dure punten

Genk leek tegen een tienkoppig Union te gaan winnen, maar in het absolute slot scoorde Undav de 1-1.

Een vicekampioen tegen een kampioen (weliswaar uit 1B): het beloofde een aantrekkelijke wedstrijd te worden tussen KRC Genk en seizoensrevelatie Union. De promovendus kon opnieuw de leidersplaats overnemen van Club Brugge, maar daarvoor moest wel gewonnen worden in de Cegeka Arena. Na 4 minuten hielp Vandevoordt al een handje door de bal zomaar in te leveren bij Undav, maar de Duitser vergat het geschenk uit te pakken. Het spelbeeld werd wel meteen duidelijk: Genk monopoliseerde het balbezit, Union loerde op de counter. De promovendus kon in het openingskwartier nog twee keer dreigen: eerst schoot Undav een voorzet van Vanzeir in het zijnet, nadien hield Vandevoordt een doorgebroken Vanzeir (ex-Genk) van de 0-1.

Gebrek aan efficiëntie

Op Genkse kansen was het wachten tot de vijftiende minuut: een beresterke Onuachu maakte ruimte voor zichzelf, maar zijn schot strandde op de paal. Vijf minuten later mocht de boomlange Nigeriaan opnieuw aanleggen, maar zijn schot miste precisie. Toch was het Union dat het dichtst bij een voorsprong kwam: Damien Marcq kreeg halverwege de eerste helft de bal uit het niets voor de voeten in de kleine baklijn, maar hij mikte het leer onbegrijpelijk over. Genk nam de wedstrijd nadien helemaal in handen, maar het morste met de kansen: Moris hield Onuachu nog van de 1-0 met een knappe reflex, nadien konden zowel Ito als Arteaga hun schot niet kadreren vanuit een kansrijke positie. Ei zo na kreeg Genk op slag van rust nog het deksel op de neus, maar de stifter van Undav ging centimeters naast.

Het enige wat in de eerste helft ontbrak, waren goals. Genk ging ook in de tweede helft verder op zoek naar de voorsprong, en na 44 seconden was daar meteen weer Onuachu: de 27-jarige spits werd goed diepgestuurd, maar zijn schot ging over. Union kon de bal minder en minder in de ploeg houden, maar stond wel stevig in organisatie. Genk probeerde zich door de defensie te combineren, maar steeds weer zat er wel een Brussels voetje in de weg. Op het uur vond Genk dan toch een gaatje: invaller Trésor stuurde Bongonda diep met een listig balletje, maar ook zijn schot ging niet tussen de palen.

20 minuten voor tijd viel dan toch de beslissing: Bager haalde een doorgebroken Bongonda neer in de zestien en kreeg daarvoor een rood karton. Onuachu nam zijn verantwoordelijkheid vanop de stip en stuurde Moris naar de verkeerde hoek: 1-0. Ondanks het numerieke overwicht was de zege nog niet binnen: 10 minuten voor affluiten kreeg Undav nog een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Vandevoordt stond paraat.

Genk leek op weg naar een gouden driepunter, maar Undav besloot er anders over: in de laatste seconden van de wedstrijd knikte de Duitser een corner schitterend binnen. Union is door het gelijkspel wel leider af, maar daar zal het wellicht niet te veel om malen.