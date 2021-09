Nederland verplicht coronapas

Nederland schaft de anderhalvemeterregel vanaf 25 september af. Dat berichtten verschillende Nederlandse media zondagavond. Tegelijk zal iedereen vanaf dertien jaar in Nederland een coronapas moeten hebben bij een bezoek aan een café, concertzaal of theater.

Met die verplichting hoopt het kabinet de mogelijk negatieve effecten van het loslaten van de anderhalve meter te compenseren en de twijfelaars te verleiden tot vaccinatie. Volgens NRC betekent het in de praktijk ook dat het leven voor gevaccineerden iets makkelijker zal worden, en voor ongevaccineerden iets moeilijker.

De ontslagnemende regering-Rutte had eerder al aangekondigd dat de coronapas die aantoont dat iemand gevaccineerd is of negatief getest heeft, mogelijk breder zou worden toegepast. Rutte zal de maatregelen dinsdag toelichten.

Horecazaken zullen in Nederland tussen middernacht en 6 uur 's ochtends gesloten blijven. Discotheken zouden weer open kunnen vanaf 25 september. Op het openbaar vervoer blijft een mondmasker verplicht. Ook het advies om indien mogelijk thuis te werken, blijft.

De Nederlandse coronacijfers lijken een grote versoepeling te rechtvaardigen. Tussen zaterdag- en zondagochtend werden 2.129 nieuwe gevallen gemeld, minder dan het weekgemiddelde. En ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en op intensieve zorg nam verder af.

Het vaccinatiecijfer lijkt wel stil te vallen. Nu is 74 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder gevaccineerd.