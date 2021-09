‘Een vrij Vlaanderen.’ Dat is kort en krachtig waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever aanstuurde op de familiedag in Plopsaland.

‘Gelukkig is dit weer geen gemaskerd bal en zie ik al jullie gezichten nog eens in levenden lijve’, zo zette N-VA-voorzitter Bart De Wever in Plopsaland meteen de toon over de mondmaskers. Dankzij de ...