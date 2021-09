Ontgoocheling overheerst bij Evenepoel na zilver op EK: ‘Dit is heel zuur’

Remco Evenepoel moest in de sprint de duimen leggen voor de snellere Italiaan Sonny Colbrelli. ‘Het is jammer dat ik geen goede sprint heb, in de toekomst zal dit waarschijnlijk nog gebeuren.’

‘Ik kan Colbrelli niets verwijten’, reageerde Evenepoel op de persconferentie, nadat hij in koers zich wél had opgewonden toen de Italiaan in de finale niet overnam en rekende op zijn sprint. ‘Hij was heel sterk en samen waren we misschien wel de twee sterksten van de koers. Hij is de verdiende winnaar als je hem de laatste weken zag rondrijden.’

Evenepoel liet zich ook uit over het verloop van deze knotsgekke koers. ‘Het was een heel lastige koers. De Italianen reden echt op hun adrenaline, dankzij het vele aanwezige publiek. Ik reed enorm rap naar boven die laatste keer, maar Colbrelli moest maar één ding doen en dat was overleven. Ik zag dat hij het moeilijk had, maar hij kraakte niet. Hij heeft nu eenmaal een betere sprint dus hij moest daarop gokken. Het is jammer dat ik geen goede sprint heb, maar in de toekomst zal dit waarschijnlijk nog gebeuren.’

‘We waren het sterkste land’

‘Ik wil de ploeg bedanken’, benadrukte de Belgische kopman. ‘Iedereen heeft een sterke koers gereden en we waren eigenlijk ook wel het sterkste land. Ook omdat we slim reden en overal bij waren waar nodig. Op twee ronden van het einde was onze aanval stevig genoeg om de grote mannen als Pogacar kwijt te raken. Alleen raakte ik net niet alleen weg, want Cosnefroy en Colbrelli kwamen nog terug.’

‘Het is natuurlijk heel zuur. Of ik er de komende jaren nog eens zo dicht bij zal raken, kan ik niet zeggen. Het belangrijkste is dat ik er weer sta. Ik had natuurlijk graag die trui gepakt, maar ja, je kan niet alles willen in het leven. Op naar volgende week’, ging Evenepoel verder.

‘Wout mag gerust zijn’

Want ja, het WK staat namelijk voor de deur. ‘Ik denk dat Wout nu wel ziet dat ik in goeden doen ben. Hij mag er gerust in zijn dat ik mijn uiterste best zal doen voor hem. We gaan ons best doen om er zondag samen voor te gaan en de week daarna zal ik me leeg rijden voor Van Aert’, aldus Evenepoel.