Van Aert niet te stoppen: wint nu ook slotetappe en klassement Tour of Britain

Wout van Aert heeft de slotetappe in de Tour of Britain gewonnen. In de massasprint klopt hij André Greipel op de meet. Van Aert wordt ook de eindwinnaar van deze editie nadat Ethan Hayter niet in de buurt was om mee te sprinten.

Vandaag was het de achtste en laatste etappe in deze Tour of Britain die pas bij de aankomstplaats Aberdeen in een definitieve plooi zou vallen. Ethan Hayter had de blauwe leiderstrui maar Wout van Aert lag met vier luttele seconden achterstand op de loer. Wereldkampioen Julian Alaphilippe stond dan weer derde op 21 seconden van Hayter.

Een vlucht zat er gezien het parcours zeker in want na 30 kilometer stond er al een zware klim van eerste categorie te wachten. Verder in de etappe waren er dan nog twee beklimmingen van derde categorie. En mocht het een massaspurt worden in Aberdeen, lagen er aan de finish nog belangrijke bonificatieseconden voor het grijpen.

Zes vroege vluchters

En een vlucht kwam er uiteraard ook. Onder leiding van ritwinnaar Robin Carpenter gingen er zes renners ervandoor. De Brit Bjergfelt kon na die zware col van eerste categorie echter niet meer volgen. Echt ver geraakten de overige vluchters niet door het sterke kopwerk van Deceuninck-Quick Step en Jumbo Visma. Met een minuut en 20 seconden bleef hun voorsprong binnen de perken.

Een goeie vier kilometer voor het einde waren de koplopers eraan voor de moeite. Sprinten dus. Movistar reed op kop met daarachter Van Aert, Alaphilippe en Hayter op vinkenslag. In de verwachte spurt werd het een duel tussen de ervaren rot André Greipel en Wout van Aert. Greipel kwam er dicht bij maar een beresterke Van Aert haalde hem nog in. Goed voor niet alleen de ritzege maar ook eindwinst omdat Ethan Hayter niet in het stuk voorkwam.

Van Aert: ‘Klaar voor de volgende drie weken’

‘Het was een supersnelle finish. Ik zat ook de hele tijd in het wiel van Cavendish. De move van Greipel verraste me dan ook waardoor ik nog serieus moeite moest doen om hem nog bij te benen’, reageerde een blije Van Aert.

‘Zoals we met het team vooraf hadden gehoopt, was Hayter niet in de top 10. Hij duwde me de hele week tot het uiterste, logisch voor een sterke en jonge renner als hem. Op het einde kwam het allemaal neer op de bonificatieseconden. Ik was echt aangenaam verrast door de talloze supporters langs de kant elke rit opnieuw. Ik ben klaar voor de volgende drie weken’, besloot de Belgische kampioen.