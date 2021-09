Colbrelli te sterk voor Evenepoel op EK

Het waanzinnige EK in Trento heeft na een ware afvallingsrace een winnaar gekregen. De Italiaan Sonny Colbrelli wordt in eigen land Europees kampioen na een sprintduel met onze Remco Evenepoel. De Fransman Benoit Cosnefroy pakte het brons.

Net niet voor Remco Evenepoel na een waanzinnig EK. Vanaf het begin lieten de Belgen zich zien. Harm Vanhoucke was meteen een van de vier leiders naast de Fransen Paret-Peintre en Bonnamour en de Spanjaard Soto. Hun voorsprong ging geleidelijk aan richting de anderhalve minuut, maar dan waren het de Italianen met Cattaneo en de Slovenen met Pogacar die het werk deden. Uiteindelijk was het Thibaut Pinot die wegreed uit het peloton en kon aansluiten bij Vanhoucke en co. Soto hield het voor bekeken en liet zich terugzakken omdat zijn mede Spanjaarden op jacht waren naar de kopgroep. Ze slaagden ook in hun opzet waardoor we 12 leiders kregen vooraan. Het peloton met de favorieten liet zich echter niet kisten en hield de achterstand binnen de 40 seconden.

Gilbert kreeg tijdens de tweede beklimming van de dag kettingproblemen en Dylan Teuns moest de rest van het peloton laten rijden. Het was dus aan Remco Evenepoel om België overeind te houden. In de afdaling van de Monte Bondone was het Evenepoel die de groep leidde. Hij kreeg Victor Campenaerts met zich mee. Van de vluchters was er na verloop van tijd ook geen sprake meer, een volledige hergroepering was het resultaat. Al was het allerminst een compacte groep. Het ene groepje renners na het andere ontstond.

Campenaerts en Dewulf

De kopgroep bestond uit onze landgenoten Victor Campenaerts en Stan Dewulf, die het gezelschap kregen van Ulissi en Oliviera. Meer dan een dikke 12 seconden kreeg dat viertal niet en in de achtergrond waren Pogacar en Hirschi op komst. Een soort van voorbode van wat er nog allemaal zou komen.

Na wat aanvalspogingen van onder meer Bardet, kregen we een nieuwe kopgroep van zeven leiders met daarin onder meer een waanzinnige Campenaerts, Evenepoel, Ben Hermans, Pogacar, Trentin, Colbrelli en Hirschi. Wie dacht dat de finish in zicht was, vergist zich. Toen moest er nog 50 km afgelegd worden.

Campenaerts kende wat pech en moest van fiets wisselen. In een achtervolgend groepjereed hij samen met Dewulf, Bardet, Mollema en Almeida. Na een aanval van Sivakov, vlak voor de top van de Povo, trokken Evenepoel, Colbrelli en Cosnefroy ervandoor in de voorlaatste ronde. Pogacar en Hirschi lieten een gaatje.

Cosnefroy moest in de slotronde de rol lossen waardoor we een tweestrijd zouden krijgen tussen Evenepoel en de recente winnaar van de Benelux Tour. Evenepoel probeerde Colbrelli er nog af te rijden op de laatste helling, maar de Italiaan bleef in zijn wiel zitten. Evenpoel wist natuurlijk hoe laat het was. Hij zette de sprint nog als eerste in, maar Colbrelli ging nog duidelijk over onze landgenoot. Goud voor Sonny en zilver voor een zichtbaar teleurgestelde Remco, m. Op ruim een minuut kwam de geloste Benoit Cosnefroy als derde over de streep.

Een ontgoochelde Evenepoel na de finish. Foto: Belga

Colbrelli: ‘Onbeschrijflijk dit’

‘Het is gewoon fantastisch. Ook mede door een super team kan ik hier winnen. Ik ben blij met deze overwinning. Ik heb het Europees kampioenschap gewonnen, dat is onbeschrijflijk. Remco heeft alles gegeven wat hij had’, vertelde Colbrelli.

De top vijf:

1. Sonny Colbrelli (179,2 km in 4:19:45)

2. Remco Evenepoel - 0:00

3. Benoît Cosnefroy - 1:30

4. Matteo Trentin - 1:43

5. Tadej Pogacar - 1/43