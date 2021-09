Joodse opa haalt weesje Eitan (6) op voor dagje spelen, maar vliegt plots naar Israël

Het parket van de Italiaanse stad Pavia heeft een onderzoek geopend naar de vermoedelijke ontvoering van de 6-jarige Eitan Biran. Het Italiaans-Israëlische jongetje overleefde in mei als enige het kabelbaanongeluk in Stresa, sindsdien wordt boven zijn hoofd een bitse voogdijstrijd uitgevochten.

Op 23 mei haalde de toen 5-jarige Eitan Biran, een Italiaans-Israëlisch jongetje met een donkere bos haar en grote bruine ogen, alle kranten als enige overlevende van de ramp met de kabelbaan bij het Lago Maggiore. Met een duizelingwekkende snelheid stortte een cabine naar beneden, vlak voor de top van de berg Mottarone. Veertien mensen lieten het leven, onder wie Eitans vader Amit Biran, zijn moeder Tal Peleg-Biran, zijn jongere broertje Tom en zijn twee Israëlische overgrootouders Barbara and Yitzhak Cohen. Alle vijf werden ze een paar dagen later in Israël begraven, de jongen ontwaakte uit zijn coma en was in één klap wees.

Sindsdien wordt boven zijn hoofd een bitse voogdijstrijd uitgevochten door zijn familie aan vaderskant, die nabij het Italiaanse Pavia woont, en die aan moederskant uit Israël. Na een lange periode in het ziekenhuis vertrouwde de jeugdrechtbank van Turijn Eitan toe aan zijn tante Aya Biran Nirko, de zus van zijn vader, met als argument dat het altijd de wens was geweest van Amit dat zijn kinderen in Italië zouden opgroeien. Sindsdien woont hij bij hen. Zijn familie langs moederszijde heeft bezoekrecht.

In één adem besliste het Italiaanse gerecht dat de familie van mama Tal Peleg-Biran het paspoort van het jongetje moest teruggeven, want dat hadden zij in hun bezit.

Plots de privéjet in

Maar niet iedereen is het daarmee eens. De joodse familie uit Israël heeft altijd geweigerd om zich neer te leggen bij het vonnis (en gaf ook nooit het paspoort terug). Dit weekend zou opa Shmuel Peleg Eitan ophalen om een dagje met hem te spelen, maar prompt vloog de man met het jongetje in een privéjet naar Israël.

Aya Biran Nirko beschuldigt de man nu van kinderontvoering, en heeft klacht ingediend bij het gerecht. In enkele Italiaanse media, waaronder La Stampa, vertelt Aya Biran Nirko hoe Eitans grootvader de afspraak om hem terug te brengen, niet naleefde. Na talloze berichtjes kreeg ze naar eigen zeggen eindelijk een antwoord: ‘Eitan is weer thuis.’ Vervolgens bevestigde de advocaat van de familie Peleg dat il bambino geland was op Israëlische bodem.

Biran Nirko spreekt van een ‘tragedie’, want de Israëlische familie heeft de kwalijke reputatie familieleden slecht te behandelen, zegt zij in sommige kranten. Waar dat op slaat is niet helemaal duidelijk. Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa heeft het parket van Pavia zondag officieel een onderzoek geopend.

Joodse roots primeren

Op het Israëlische radiostation gaf Eitans tante Gali Peleg zondag háár versie van de feiten: ‘We hebben hem helemaal niet ontvoerd, we hebben hem gewoon thuis gebracht. Dat moesten we doen, we hadden geen andere keuze want men gaf ons geen enkele informatie over de fysieke én mentale gezondheid van Eitan’, aldus Gali Peleg.

‘Zijn ouders zouden gewild hebben dat we hem thuis brachten. Door het coronavirus hebben we hen lang niet gezien maar toen ze enkele maanden geleden hier waren, hebben we met hen nog gepraat over een terugkeer naar Israël.’

De joodse roots van Eitan overrulen het vonnis, luidt de verklaring van de familie Peleg. Hij zou ‘dolgelukkig’ zijn ‘weer thuis’ te zijn. Haar zus en schoonbroer wilden Eitan, aldus tante Gali Peleg, een joodse opvoeding geven. Volgens The Times of Israel was dat haar reden om zelf een procedure tot adoptie van Eitan op te starten, vorige maand. Eitan redden was het belangrijkste in Gali’s leven, ‘nooit’ zou ze haar neefje opgeven.

Verbijsterd

Meester Armando Simbari, de raadsman van de familie in Pavia, is niet van plan om het erbij te laten. Eitans tante en nonkel langs vaderszijde zijn ‘verbijsterd’, verklaart hij aan persagentschap Ansa. ‘Ze zijn het slachtoffer geworden van een vreselijke daad waar ze niets aan kunnen doen. De opa heeft geprofiteerd van de bezoekregeling om het kind te ontvoeren.’

Volgens Simbari heeft het jongetje maar één thuis: Italië. Daar woont hij sinds hij anderhalf jaar is, daar loopt hij school met twee van zijn neefjes. Hij is gelukkig in Italië, dat zei ook Marcella Severino, de burgemeester van Stresa, in juni. ‘Aya Biran Nirko is een constante in het leven van een jongetje, ze is er voor hem, hij is in goeie handen.’ Eitan liep behalve zware verwondingen aan zijn lichaam ook een psychisch trauma op bij de kabelbaanramp.

Opvallend: de joodse gemeenschap in Milaan veroordeelt de demarche van opa Shmuel Peleg. ‘Het gaat hier nog altijd om een minderjarige. We hopen dat deze zaak opgelost wordt op korte termijn, en mét respect voor het vonnis van de jeugdrechtbank’, aldus Milo Hasbani in een verklaring. Hasbani heeft geregeld contact met tante Aya Biran Nirko en ‘overloopt samen met haar wat de mogelijkheden zijn.’