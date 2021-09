Koningin Mathilde wandelt 20 km door Brussel

Koningin Mathilde (48) heeft zondag deelgenomen aan de 41ste editie van de 20 kilometer voor Brussel, als wandelaar. Uit de officiële uitslag op de website van de organisatie valt op te maken dat ‘Mathilde de Belgique’ de klus klaarde in 3 uur en 16 minuten.

Slechts de helft van de ‘normale’ 40.000 deelnemers verscheen zondag aan de start van de 41ste editie van de 20 kilometer door Brussel, stilaan een must-do voor wie zich loper noemt. Dit jaar konden ook wandelaars deelnemen. Onder hen ook koningin Mathilde, die het parcours uitwandelde in drie uur en een kwartier. De koningin is niet de enige sportieveling ten paleize: koning Filip deed eerder al succesvol mee aan de race door de hoofdstad.

De eerste plaats ging zowel bij de mannen als bij de vrouwen naar een loper uit Luik: Amaury Paquet bleef net onder het uur, Florence De Cock finishte na 1:09 uur.

De 20 kilometer door Brussel wordt traditiegetrouw georganiseerd in de maand mei, maar wegens corona besliste de organisatie om het te verplaatsen naar september. Op het laatste moment werd van de deelnemers gevraagd om een covid safe ticket voor te leggen, zonder coronapaspoort mocht je niet starten. Wie daar een probleem mee had, of het papierwerk niet rond kreeg - een aantal buitenlanders kampte met dat euvel - kon zijn inschrijving uitstellen tot mei 2022 of zijn inschrijvingsgeld terugvragen.