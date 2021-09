Ruim 100.000 Catalanen eisen onafhankelijkheid aan vooravond onderhandelingen

Op ‘Diada’, de nationale feestdag van de Catalanen, heeft een onverwachte massa zaterdagavond deelgenomen aan de traditionele mars voor onafhankelijkheid, die elk jaar gehouden wordt in het centrum van Barcelona. Volgens de politie waren er zo’n 107.000 betogers, volgens de organisatie 400.000. Straks zit de Catalaanse overheid samen met de Spaanse regering.

De betoging vond plaats op Diada, de nationale feestdag van Catalonië. Elk jaar betogen dan separatisten, maar afgelopen jaar waren het er een pak minder, wegens corona. De jaren voordien daagden wel telkens ruim een half miljoen mensen op, in 2011 daagden zelfs 1,8 miljoen mensen op.

Zaterdag waren het er 400.000, althans volgens organisator Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). De politie hield het op 107.000 mensen, maar dan nog waren het er onverwacht veel. Volgens ANC om een vuist te maken en eendrachtig voor de dag te komen als straks de onderhandelingen starten met de bewindvoerders in Madrid.

Er werden zaterdag ook speeches gehouden, waarin het recht op zelfbeschikking werd verdedigd. Maar de Spaanse centrale regering wil maximaal meer autonomie toekennen. Of premier Pedro Sánchez zal toestaan dat de Catalanen opnieuw een referendum houden over onafhankelijkheid, is weinig waarschijnlijk.

De Catalanen zijn zelf ook erg verdeeld over die onafhankelijkheid: ongeveer de helft is voor, de andere helft tegen. Bij het referendum in 2017 was er nog een meerderheid voor onafhankelijkheid, maar Spanje heeft die uitslag nooit erkend. Ook binnen de regionale regering zijn de separatisten het niet eens over welke weg men moet bewandelen naar onafhankelijkheid.