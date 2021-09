Stickers tegen LGBT+-gemeenschap in Antwerpen: politie voert onderzoek

Stickers met een regenboogvlag, symbool voor de LGBT+-gemeenschap, die met een zwarte streep is doorkruist en de tekst ‘Gewoon normaal’, zorgt voor ongerustheid. Ze doken afgelopen weekend op enkele plekken op in Antwerpen en Gent. De politie stelt een onderzoek in.

Fleur Pierets, schrijfster en activiste, maakte die op haar Instagram melding maakte van deze stickers. Ze zouden op verschillende plekken in de stad zijn opgedoken.

De politie bevestigt dat er een proces-verbaal opgesteld werd door de cel Diversiteit. ‘Die zal het onderzoek voeren’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Wie de stickers in de stad tegenkomt, kan dat melden aan de politie.

Ook bij de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen en koepel van LGBTI-organisaties Çavaria kwamen er dit weekend meldingen binnen. Ook in Gent zouden deze stickers zijn opgedoken. ‘We gaan onderzoeken wat er juist aan de hand is en hoe we daar gepast op reageren’, zegt Eef Heylighen, woordvoerster van Çavaria.

Foto: AFP

De stickers doet denken aan de LGBTI-vrije zones in Polen. Daar verspreidde de regeringsgezinde krant ­Gazeta Polska stickers die mensen aan hun raam of winkel konden plakken om duidelijk te maken dat homo’s, lesbiennes en transpersonen niet welkom waren. Deze homofobe campagne zorgde voor een veroordeling door de Europese Unie van Polen.