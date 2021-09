‘Alleen sterke N-VA kan omslag maken naar autonoom Vlaanderen’

De coronacrisis bewijst volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever dat het dringend tijd is voor een autonoom Vlaanderen. In 2024 is erop of eronder. Voor België, meent de partij - maar evengoed voor de partij zelf. Op de familiedag in Plopsaland roept De Wever iedereen op om nieuwe N-VA-apostelen te rekruteren, in een speech die bijwijlen als een noodkreet klinkt.

De N-VA bestaat 20 jaar maar ondanks verschillende verkiezingsoverwinningen op rij is de partij er nog altijd niet in geslaagd om haar belangrijkste strijdpunt te verwezenlijken: een autonoom Vlaanderen. De huidige partijtop, onder leiding van voorzitter Bart De Wever, beseft dat er nog één kans is: in 2024 moet de afspraak met de geschiedenis gerealiseerd worden.

De uitdaging is dermate groot, dat de strijd beter vroeg dan laat wordt afgetrapt, beseft De Wever. De N-VA-familiedag in Plopsaland, waar liefst 9.000 leden present tekenen, vormt de ideale gelegenheid om de gele troepen op te peppen en klaar te stomen. Niet het minst omdat de massabijeenkomst symbool staat voor de herwonnen vrijheid waar Vlaanderen volgens de N-VA recht op heeft. Meer dan ooit, en ook: meer dan de andere regio’s.

Voorzichtig, veilig en vrij

‘Zo goed als nergens ter wereld ligt de vaccinatiegraad zo hoog als hier. Wat we zelf doen, doen we beter! Het zou dan ook niet fair zijn dat Vlaanderen, door het falen van andere regio’s, onderworpen zou blijven aan federale beperkingen die binnen onze Vlaamse context geen enkele zin meer hebben.’

Het is, aldus De Wever, hoog tijd dat de Vlamingen hun basisrechten en -vrijheden terugkrijgen. Vlamingen beseffen hoe waardevol het is om samen te zijn en plezier te maken in alle veiligheid en vrijheid, en om dat te bereiken hebben ze zélf hun best gedaan. De N-VA is het beu om rekening te moeten houden met andere regio’s, waar de vaccinatiegraad beduidend lager ligt. Als de voorbije crisis één ding aangetoond heeft is het dat solidariteit grenzen heeft. Ze houdt volgens De Wever op als de vrijheid van een ander - lees: de Vlaming - ‘zonder gegronde reden’ wordt ingeperkt omdat de stoutste leerlingen van de klas hardleers zijn.

‘De N-VA staat voor een voorzichtig en veilig, maar vooral een vrij Vlaanderen’, vat hij samen. Dat klinkt, jawel, als een verkiezingsslogan en zo mag het allicht ook worden opgevat.

Sociaal-economische omslag

Er is nog iets dat de coronacrisis heeft blootgelegd, vervolgt de N-VA-voorzitter. De economische indicatoren staan op groen - ‘dankzij de herwonnen vrijheid is er een bijzonder hoog consumenten- en ondernemersvertrouwen en een recordaantal vacatures’ - maar Vlaanderen kan de opportuniteiten helaas niet ten volle benutten. Reden? Het feit dat Vlaanderen ‘gevangen zit binnen een totaal geblokkeerde Belgische staatsstructuur’, meent De Wever, die de situatie omschrijft als ‘tragisch’.

‘De enige toekomst is eindelijk volledig steunen op daadkrachtige regio’s die zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen democratische keuzes. Solidaire regio’s die samenwerken op vrijwillige basis waar dat voor beide opportuun is. Kortom: met confederalisme.’

Hij haalt niet onverwacht ook uit naar de ‘traditionele’ Vivaldi-partijen, die ‘geen enkel deftig akkoord’ kunnen sluiten en stuk voor stuk ‘alles doen voor de Zestien’. Op VTM noemt hij premier Alexander De Croo en diens partij Open VLD - de zevende grootste - ‘de dweil van de regering’.

Vervaldatum

Dat confederalisme staat al een hele tijd in het partijprogramma van de N-VA, maar tot nog toe heeft de partij het nog niet kunnen verwezenlijken. In 2024 moet het gebeuren. De Wever: ‘In 2024 is het aan de Vlaming om ons het mandaat te geven om die historische opdracht tot een goed einde te brengen. Ik geloof er rotsvast in dat het kan. Ik wéét dat het kan. Want het moet. De realiteit dicteert het gewoon.’

En zo niet? Dan dreigt volgens De Wever het failliet van België. ‘De Vlaming moet beseffen dat na jaren van hard sparen, werken en ondernemen, zijn geld op het einde van de dag gewoon wegvloeit - en dat gaat steeds sneller’, aldus de voorzitter in een live-interview met De Zevende Dag. 2024 is de vervaldatum, geeft hij toe. Maar evengoed voor de partij - of minstens de huidige partijtop - die haar afspraak met de geschiedenis niet nog eens mag missen.

Boodschap verkondigen

Het zal niet gemakkelijk zijn, weet de voorzitter als geen ander. En dus roept hij alle N-VA’ers met aandrang op om de boodschap uit te dragen en nieuwe sympathisanten te ronselen om zo het draagvlak voor confederalisme te vergroten.

‘Ik roep jullie allen op om vanaf vandaag onze N-VA-boodschap met overtuigingskracht en enthousiasme uit te dragen naar iedereen die bereid is ze te aanhoren. Ga actief mee op zoek naar nieuwe leden en sympathisanten om onze visie verder te ondersteunen. Want één ding is zeker: enkel een sterke N-VA zal erin slagen om de omslag naar een autonoom Vlaanderen te maken.’ En dat zal níet met het Vlaams Belang zijn.

Voor wie er nog aan twijfelt: de N-VA heeft dit weekend haar verkiezingscampagne afgetrapt.