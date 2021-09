Taliban voeren apart onderwijs in voor mannen en vrouwen aan universiteiten

Afghaanse vrouwen die naar de universiteit willen, zullen dat kunnen. Maar ze zullen geen les volgen samen met mannen. Dat heeft de nieuwe minister van Hoger Onderwijs van het talibanregime zondag aangekondigd.

Gezamenlijk onderwijs voor mannen en vrouwen ‘gaat in tegen de principes van de islam en gaat in tegen de nationale waarden en de tradities en gewoontes van de Afghanen’, aldus minister Shaikh Abdul Baqi Haqqani. Gemengd onderwijs werd volgens hem opgelegd door de prowesterse vorige regering

Nog volgens het nieuwe Afghaanse regime zullen universiteiten als ze beschikken over de capaciteit afzonderlijke campussen hebben voor mannen en vrouwen. Indien er onvoldoende capaciteit is, moeten de universiteiten afzonderlijke lestijden reserveren of voor een fysieke scheiding in de lokalen zorgen.

• Alleen mannen in Afghaans interim-regering

Er zullen vrouwelijke proffen worden aangesteld om vrouwen les te geven. Indien dat niet kan zullen mannen les mogen geven, maar enkel als dat gebeurt volgens de regels van de sharia.

Bij hun eerdere machtsgreep tussen 1996 en 2001 pasten de taliban een extreem strikte interpretatie van de islamitische wetten toe. Meisjes en vrouwen konden daardoor geen onderwijs volgen.