De populatie van de Sri Lankaanse panter is een telg rijker. De Koninklijke Burger’s Zoo in het Nederlandse Arnhem deelde beelden van de geboorte van een nieuw jong. Het jonge roofdier heeft de eerste kritieke levensfase goed doorstaan. Er zijn naar schatting nog minder dan 1.000 van deze panters in Sri Lanka, in Europa leven er ondertussen 58 in gevangenschap: 27 mannetjes, 30 vrouwtjes en de kersverse aanwinst. Het geslacht van het pasgeboren jong zal over zes weken bepaald worden.