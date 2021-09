Burgemeester Hidalgo van Parijs officieel presidentskandidaat

Anne Hidalgo, de socialistische burgemeester van Parijs, heeft zondag officieel bekendgemaakt dat ze volgend jaar kandidaat is bij de presidentsverkiezingen. Peilingen geven haar nochtans niet veel kans, tenzij ze het flink verdeeld links weet te verenigen.

‘Gezien de ernstige toestand en om weer wat hoop in onze levens te brengen, heb ik beslist mij kandidaat te stellen voor het presidentschap’, kondigde de 62-jarige Hidalgo op een bijeenkomst in Rouen aan. Ze belooft een groenere economie, een nieuwe industrialisering van de teloorgegane productiepolen van weleer. De belangen van de burger moeten bij de EU vooraan staan en onderwijs moet weer opgewaardeerd worden, aldus Hidalgo.

Hidalgo was in 2014 de eerste vrouw die de sleutels van het stadhuis van de Franse hoofdstad wist te veroveren en is een van de weinige ervaren linkse politici die zich staande wist te houden nadat de komst van president Emmanuel Macron het politieke landschap in Frankrijk grondig dooreenschudde. Als burgemeester beloofde Hidalgo beloofde de kiezers een radicale make-over van de Franse hoofdstad. De strijd tegen de auto, het speerpunt van haar campagne indertijd, startte onder een moeizaam gesternte, maar gaandeweg – en met dank aan de corona-epidemie – veroverden de fietsers de stad. De iconische Rue de Rivoli, die van de Place de la Concorde en de Tuileriën tot aan de Rue Saint-Antoine loopt, werd bijvoorbeeld een snelweg voor fietsers, skaters en steppers. Zo werkte ze gestaag toe naar het bredere concept van de ’15-minutenstad’, waar bewoners op een kwartiertje wandelen of fietsen alle essentiële functies (winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning) vinden.

Magere peilingen

Hidalgo is niet de eerste linkse politicus die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen. Peilingen dichten haar voorlopig slechts een 8 procent van de stemmen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, die in april volgend jaar plaatsvindt, toe. Huidig president Macron en de rechtse Marine Le Pen scoren daar tussen de 20 en de 24 procent.