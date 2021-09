Brussels airport en luchtverkeersleiding Skeyes testen sinds donderdag drones uit met een speciale missie. Om vogels op het luchthaventerrein in het oog te houden en indien nodig te verjagen, worden drones ingezet. Dat gebeurt door middel van extra speakers die aan het toestel verbonden zijn en het geluid produceren van roofvogels. Het project is erg belangrijk, want een zogenaamde bird strike waarbij een vliegtuig botst met vogels kan fatale gevolgen hebben.