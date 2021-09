‘De streek is uniek, we hebben de bever hier voor het eerst gespot’, legt barbiergids Dirk Buytaert uit. Maar de bever is maar één van de vele zeldzame inheemse diersoorten die er thuis zijn. Samen met de otter, de ree en de visarend komen ze voor in Polders. Het gebied van 500 hectare is nu erkend als natuurreservaat.