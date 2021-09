Belgische marathontitels voor Filip Vercruysse en Lieselotte Beck

Filip Vercruysse en Lieselotte Beck hebben zaterdagavond de Belgische marathontitels veroverd tijdens de eerste editie van de Port of Antwerp Night marathon. De beste marathonlopers stuurden gewoontegetrouw hun kat naar het BK.

De 38-jarige Vercruysse uit Vlamertinge haalde het in 2u24:11 en had een klein minuutje voorsprong om nummer twee Tommy Kinders, die 2u25:04 klokte. Bart Verschoren (2u33:40) maakte het podium compleet.

Bij de vrouwen was Victoria Warpy de snelste in 3u02:12, maar zij stond niet ingeschreven voor het BK en kwam daarom niet aanmerking voor de nationale titel. Die ging naar de 36-jarige Beck uit Sint-Pauwels, die 3u03:38 klokte. Haar dichtste belager was Nel Van Damme, die 3u07:02 liet optekenen. Het BK-brons was voor Ilse Van Den Bossche (3u14:02).