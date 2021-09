Vers bloed voor de platvink* van Verhulst

‘We mogen voor de derde keer op zoek naar vers bloed voor plezantste vacature van de Lage Landen.’ Speciaal voor de eerste aflevering van K2 zoekt K3 (bis) is Studio 100-koning Gert Verhulst van zijn berg in Saint-Tropez afgedaald naar een studio in de Lage Landen. Om, gehesen in blauw pak, de zoektocht naar een nieuw K3’tje in te leiden.

Dat inleiden was overigens niet echt nodig, want het is – Verhulst zegt het – al de derde keer dat Studio 100 van zijn K3-audities een tv-programma maakt. Maar het format is aangepast en dat moest hij ...