Biden verdedigt andermaal terugtrekking uit Afghanistan: ‘Laat ons serieus blijven’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag, op de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september, zijn beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan andermaal verdedigd. De Verenigde Staten kunnen niet alle landen waar Al-Qaeda is gevestigd binnenvallen, aldus de Amerikaanse president.

‘Of Al-Qaeda kan terugkeren? Ja, maar ik zal je wat vertellen, ze zijn al terug op andere plaatsen’, verklaarde Biden aan de aanwezige journalisten in Shanksville in Pennsylvania, waar een van de vier gekaapte vliegtuigen twintig jaar geleden neerstortte. Het is zijn tweede stop van de dag. Hij woonde eerst de herdenking bij aan Ground Zero in New York City, en gaat later ook nog naar het Pentagon.

‘Wat de strategie is? Moeten we alle plaatsen waar Al-Qaeda zich bevindt, binnenvallen en daar troepen stationeren? Laat ons toch serieus blijven’, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse president ligt de laatste weken zwaar onder vuur voor de chaotische terugtrekking uit Afghanistan. Biden herhaalde dat de poging om Afghanistan te verenigen een fout was. Volgens de president hebben de Amerikanen hun missie vervuld door Osama bin Laden, de stichter van Al-Qaeda, te doden en zijn groepering uit Afghanistan te verjagen.

De Amerikanen vielen Afghanistan binnen kort na de aanslagen op 11 september. De oorlog in Afghanistan zou uiteindelijk de langste worden in de Amerikaanse geschiedenis.

Bidens voorganger Donald Trump haalde zaterdag andermaal hard uit naar zijn Democratische opvolger. Hij laakte de ‘incompetentie’ van Biden en betreurde de ‘verschrikkelijke’ terugtrekking uit Afghanistan.

Biden zit naar eigen zeggen niet al te zwaar in de maag met zijn gedaalde populariteit. ‘Ik ben een grote jongen. Ik doe dit werk al een tijdje’, besloot de 77-jarige Amerikaanse president.

Oud-president Bush. Foto: REUTERS

Bush: ‘Trots op ons gewonde land’

Naast Biden was ook George W. Bush, die op het moment van de aanslagen Amerikaans president was, op de herdenking in Shanksville. Hij omschreef 9/11 als een dag van ‘gemengde gevoelens’. Bush had het onder meer over afschuw ‘over de omvang van de verwoesting’ en ‘de brutaliteit van het kwaad’, maar tegelijkertijd was er ‘dankbaarheid’ en ‘ontzag’ onder de Amerikanen vanwege de heldhaftigheid van de hulpdiensten, het leger en de spontane golf van solidariteit. ‘We waren trots op ons gewonde land’, sprak Bush.

Anderzijds zei de voormalige president de politieke verdeeldheid in zijn land te betreuren. ‘In de weken en maanden na de aanslagen van 11 september was ik fier om een verbonden en verenigd volk te leiden. Als we het over de eenheid van de Verenigde Staten hebben, dan lijken die tijden ver vervlogen’, aldus Bush.