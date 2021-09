Oostende klopt Leiden makkelijk in eerste editie BNXT Supercup

In het Nederlandse ‘s Hertogenbosch vond zaterdag de eerste editie plaats van de BNXT Supercup, een wedstrijd tussen Oostende, de Belgische kampioen, en ZZ Leiden, de Nederlandse kampioen. Het werd een vlotte zege voor de Belgische recordkampioen: 90-68.

De BNXT Supercup vormde de prelude op de nieuwe BNXT-League, met tien Belgische en elf Nederlandse clubs, die officieel van start gaat op vrijdag 24 september.

Leiden startte het best aan de partij en liep al snel 10-17 uit. De Belgische titelverdediger keerde dan snel de rollen om en zorgde alsnog voor een 25-18 voorsprong na het eerste kwart. In het tweede kwart trok Oostende de goede lijn door, waardoor ze de rust konden ingaan met een tienpuntenkloof: 49-39.

In het derde kwart kwam de kustploeg echt onder stoom. De stand aan het einde van het derde kwart loog daar niet om 75-54. Ook in het laatste kwart, waarin Dario Gjergja een aantal youngsters liet opdraven, sloeg Leiden er niet in om de kloof te verkleinen.

Aanwinst Levi Randolph was met 16 punten de topscorer van Oostende, Pierre-Antoine leverde met 14 punten eveneens een stevige bijdrage. Jonathan Dunn scoorde er 24, maar stond desondanks in het verliezende kamp.