Zulte Waregem geeft dubbele voorsprong uit handen tegen Cercle Brugge

Zulte Waregem heeft thuis een dubbele voorsprong uit handen gegeven. Aan de rust stond Essevee nochtans 2-0 voor na twee goals van Zinho Gano, maar het slikte in de tweede helft nog vier tegengoals in een half uur. Alex Millan scoorde twee keer, Vitinho en Hotic bezorgden Cercle in de slotfase nog een 2-4 overwinning. Door de zege komt de Vereniging met Zulte Waregem en Antwerp op een gedeelde tiende plaats terecht.

Zulte Waregem en Cercle Brugge hebben het bewijs geleverd: er is geen goed voetbal nodig om veel goals en spektakel te zien. Want er mag dan wel zes keer gescoord zijn en Cercle Brugge mag dan wel een uistekende remonte bewerkstelligd hebben, echt mooi en academisch was wat op de mat gelegd werd in de Elindus Arena nooit. Sierlijke dribbels en vlotte combinaties kregen we (te) weinig te zien. Slordigheden, misverstanden en storende balverliezen des te meer.

Gelukkig waren er de doelpunten om ons aan op te trekken, ook al vielen ze uit de lucht. Want op het moment dat Gano op een hoekschop van Srarfi, die overigens uitstekend aangesneden was, de 1-0 op het bord zette voor de thuisploeg, had Zulte Waregem eigenlijk nog geen enkele uitgespeelde kans bij mekaar gevoetbald. Datzelfde geldt trouwens ook voor de vereniging. Eén keer kon Cercle in de eerste helft voor dreiging zorgen, en dat was dan nog te danken aan een dramatische pass van Humphreys die onderschept werd door Somers. Die stak Millan de diepte in, maar de spits werd tegen de grond gewerkt door Pletinckx. De Bruggelingen riepen om een strafschop, maar kregen die niet. Voor het overige was het langs beide kanten het grote niets. Tenzij je pogingen uit buitenspel begint mee te tellen. Maar zelfs dan.

Toch mocht het thuispubliek vroeg in de tweede helft een tweede keer recht veren. Opnieuw met dezelfde acteurs als bij de 1-0 in de hoofdrol. Na een goede collectieve actie – zowat de eerste vlotte combinatie van de partij – verstuurde Bassem Srarfi een uitstekende voorzet en opnieuw vond hij Gano, die goed Miangue afhield, knap aannam en uitstekend binnentrapte. 2-0. Een onmachtig Cercle lag tegen de touwen, zou je denken. Naar het beeld van de match viel echter uit het niets de 2-1. Vitinho vond in de tweede zone de vrijstaande Millan, die de aansluitingstreffer voorbij Bostyn werkte. We kregen dan toch nog een wedstrijd. Vooral omdat Cercle plots wel tot kansen kwam. Bostyn moest enkele keren alert zijn en goed redding brengen om zijn ploeg op voorsprong te houden. Waar Bostyn echter geen verhaal tegen had, was de elfmeter van Millan. Na handspel van Sörmo ging de bal op de stip, waardoor ook de Spanjaard – een huurspeler van Villarreal – een tweede keer kon scoren.

Het zorgde zowaar voor meer dreiging en kansen. Vooral Cercle Brugge kwam enkele keren gevaarlijk opzetten. Let wel, dat was niet omdat de kwaliteit van het spel plots zoveel hoger lag, maar wel omdat de ruimtes enorm werden. Vooral de thuisploeg kon het achterin niet meer gesloten houden. Het onvermijdelijke gebeurde dan ook: Vitinho zette Cercle Brugge op voorsprong. Van 0-2, naar 3-2. Hotic maakte er in het slot zelfs nog 4-2 van. Zulte Waregem was als een pudding ineengezakt. De vereniging maakte er gretig gebruik van. Je moet het de jongens van Yves Vanderhaeghe nageven. Ze hebben zich uitstekend terug in de wedstrijd geknokt. Als klap op de vuurpijl kreeg Jelle Vossen in slotseconden ook nog een rode kaart onder de neus geduwd. Zo werd het nog een git(groen-)zwarte avond voor de thuisploeg.