Europees kampioen Eli Iserbyt zet veldritseizoen perfect in met zege in Rapencross Lokeren

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) was zaterdag de beste in de Rapencross van Lokeren. De 23-jarige West-Vlaming haalde het na een solo die hij inzette in de derde van tien af te leggen ronden. De Nederlander Lars van der Haar legde beslag op de tweede plaats, Michael Vanthourenhout vervolledigde het podium. Laurens Sweeck werd vierde, voor Jens Adams. Ook vorig jaar was Eli Iserbyt de beste in Lokeren.

Iserbyt dook als eerste het Park ter Beuken van Lokeren in. Achter de Europese kampioen volgden op één lint Vincent Baestaens, Laurens Sweeck, Daan Soete en Michael Vanthourenhout. Iserbyt trok met een klein kloofje een eerste keer de Mont-Henri op, maar Baestaens counterde en nam halfweg de eerste ronde de leiding over. In de derde ronde ging Iserbyt opnieuw versnellen. Daan Soete glipte netjes mee, net als Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen bleef fiks doorgeven en begon aan de vierde ronde met een voorgift van acht seconden op Soete en Vanthourenhout.

Een groep met Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Jens Adams, Anton Ferdinande, Toon Aerts en Vincent Baestaens volgde op 17 seconden. Nadat achter de eenzame leider de groepjes samensmolten,Vanthourenhout alleen in de tegenaanval. De kloof met zijn teamgenoot werd niet kleiner en wat verderop kreeg Vanthourenhout het gezelschap van Van der Haar, Sweeck en Adams. Vanthourenhout probeerde het op twee ronden van het einde nog eens, maar ook nu slaagde hij er niet in lang alleen rond te rijden. Van der Haar zette zich meteen op plaats nummer twee en Vanthourenhout nestelde zich in het wiel van de Nederlander. Voorin bleef Iserbyt imponeren. Enkel de strijd voor de tweede plaats leverde nog wat spankracht op en daarin haalde Van der Haar het van Vanthourenhout.