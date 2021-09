3.500 deelnemers voor betoging in Brussel tegen coronapas: ‘Wij zijn geen antivaxers’

Zowat 3.500 mensen, volgens een raming van de politie Brussel Hoofstad-Elsene, hebben zaterdagnamiddag gedemonstreerd in de Europese wijk in Brussel tegen de uitbreiding van de coronapas en de mogelijke verplichte vaccinatie die op tafel ligt.

De demonstranten droegen tal van harten mee en slogans voor de vrijheid en tegen de vaccinatieplicht en de coronapas. Ze verzamelden tot 16.30 uur in de kleine Wetstraat, waar verschillende toespraken werden gehouden. Daarna trokken ze in stoet door de Europese wijk. Er werden geen incidenten gemeld.

Het was de tweede Europese demonstratie voor democratie, georganiseerd door Europeans United in samenwerking met de World Freedom Alliance. Naast veel Belgen stapten Nederlanders en Duitsers mee op.

Tom Meert, voorzitter van Europeans United, klaagt op Radio 1 over het gefaald beleid. ‘We zijn geen antivaxers, maar eerst zeg je dat vaccinatie een keuze is, en dan ga je mensen toch straffen wanneer ze een keuze hebben gemaakt. Het tweede probleem is dat je mensen gaat discrimineren op basis van een medisch dossier en dat kan niet, dat moet geheim blijven’, aldus Meert.

In een persbericht stelt Europeans United dat ‘geen enkele noodtoestand een dergelijke desintegratie van onze democratische rechtsstaat kan rechtvaardigen’ en benadrukt dat in veel landen maatregelen werden zonder tussenkomst van het parlement, en dus ongrondwettelijk zijn. De organisatie roept de Europese Unie op om sancties te nemen.

