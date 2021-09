Antwerp kan dankzij topschutter Michael Frey winnen op bezoek bij Eupen

Royal Antwerp FC is uitstekend aan zijn drukke programma van zeven matchen in 23 dagen begonnen. De Great Old ging met 0-1 winnen in Eupen, een belangrijke driepunter om het magere tussentijdse rapport van acht op achttien op te smukken. Ook de eerste clean sheet en het debuut van Samatta en Almeida konden Priske en de zijnen bekoren. Enige domper op de Antwerpse vreugde was het uitvallen van Engels.

De eerste helft tussen Eupen en Antwerp had heel wat om het lijf, hoewel er aan de score dan nog niets veranderde. Eupen scoorde nochtans twee keer, via Prevljak en Nuhu. Twee keer werd de treffer afgekeurd voor nipt buitenspel. Bij de eerste fase leed Bataille knullig balverlies, wat hem de banbliksems van zijn ploegmaats opleverde. Bij de tweede buitenspelgoal duwde Nuhu De Laet omver. Een fout die scheidsrechter Van Damme niet had opgemerkt. Op de koop toe kreeg De Laet geel voor protest.

Van Damme eiste nog een tweede keer de hoofdrol op. Hij gaf eerst Nainggolan – die het nummer 4 van de afwezige Seck overnam – terecht geel toen die de angel uit een Eupense counter haalde. Waarom Miyoshi, de goedheid zelve, in het daaropvolgende tumult óók een geel karton onder de neus geschoven kreeg, was voor iedereen een raadsel. De vaderlijke wijze waarop Fischer het gezicht van de Japanner vastnam, sprak boekdelen.

Wat zette Antwerp daartegenover? Een knappe aanval door de as, waarbij Frey Miyoshi diep stuurde. De spelmaker mikte een metertje naast. Ook de tandem Fischer-Bataille zette een knappe actie op. De afwering van Miyoshi, die beter Fischer liet trappen, was ondermaats. Op dat moment had Priske al een noodgedwongen wissel uitgevoerd. Na een spurtduel met Prevljak deed Engels teken richting de bank. De West-Vlaming tastte naar de linkerenkel en kon niet meer verder. Zuur voor Engels, die lang naar dit niveau had toegewerkt. Met een stevige trap tegen de reclameborden uitte hij zijn frustratie. De Portugees Almeida vierde zo onverwacht zijn debuut.

Nummer acht voor Frey

Na de koffie kwam Eupen het best uit de kleedkamer. N’Dri was nog steeds een gesel voor Buta, die naar zijn hoogste versnelling moest schakelen om de Ivoriaan bij te benen. Butez ging dan weer goed plat op een listig schot van Kayembe.

Wanneer Antwerp na rust een eerste keer naar doel trok, legde Van Damme de bal op de stip. Agbadou haakte Frey, die zelf de penalty voor zijn rekening nam. In twee tijden duwde de Gouden Stier zijn achtste van het seizoen tegen de touwen. De vijfhonderd meegereisde fans konden hun geluk niet op.

Priske greep na de 0-1 in, en bracht nieuwkomer Samatta in voor Benson. Hierdoor schakelde hij zijn systeem om naar een klassieke 4-4-2. Organisatorisch stond RAFC zo een pak beter, al kwamen Peeters en Prevljak nog dicht bij de gelijkmaker. Aan de overzijde had Fischer enkele keren de 0-2 aan de voet. Antwerp hield de zuinige voorsprong vast, en klimt met een 8 op 18 naar een voorlopige tiende plaats. De focus kan nu resoluut naar de Europese verplaatsing van donderdag. Dan opent Antwerp zijn Europa League-poule bij het Griekse Olympiacos.