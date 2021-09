Ronaldo schiet meteen twee keer raak voor ManU, terugkeer ontsierd door banner

Cristiano Ronaldo startte bij zijn grote terugkeer op Old Trafford meteen in de basis in het competitieduel van zaterdagmiddag tegen Newcastle. Het werd nog mooier: eerst zette hij Manchester United op voorsprong, daarna sleepte hij ze naar een nieuwe 2-1 voorsprong. Al ontving niet iedereen hem met open armen.

Het Portugese voetbalicoon vertrok in 2009 door de grote poort naar Real Madrid en staat twaalf jaar later voor zijn comeback in de Premier League. In zijn eerste periode won hij alles wat er te winnen viel bij de Engelse grootmacht. Hij was toen in 292 wedstrijden goed voor 118 doelpunten.

The Magpies hadden geen zin om het feestje van Ronaldo van slingers te voorzien. Het team van Steve Bruce kwam verdedigend ingesteld naar Old Trafford, en slaagde ook in die opzet. Man U heeft immers moeite met zo’n strakke organisatie. Grote kansen konden The Red Devils niet afdwingen, ook Ronaldo bleef de eerste helft onder de verwachtingen. Tot hij onvermijdelijk weer op de juiste plaats opdook en de 1-0 in doel duwde na een afgeweken bal.

Na de rust kwam Newcastle United op gelijke hoogte, maar weer was het Portugese fenomeen bij schot. Hij zette ManU weer op voorsprong in de omschakeling. Bruno Fernandes en Jesse Lingard zetten in de laatste tien minuten met nog elk een goal de eindstand op het scorebord.

Ronaldo brak met zijn rentree op Old Trafford overigens ook meteen een record in de Premier League. Met zijn aantreden tegen Newcastle bracht hij het record op zijn naam voor de langste termijn tussen opeenvolgende duels in de Premier League. Dat record stond met 11 jaar en 155 dagen op naam van Damien Delaney.

Foto: AFP

Banner

Maar niet iedereen bleek blij te zijn met de terugkeer van Ronaldo. Kort na de start van de wedstrijd vloog een vliegtuigje boven Old Trafford met een banner ‘Believe Kathryn Mayorga’. Die was het werk van de feministische groep The Level Up, die het publiek wilde herinneren aan de beschuldigingen van seksueel misbruik die werden geuit tegen Ronaldo.

Mayorga is de Amerikaanse vrouw die Ronaldo ervan had beschuldigd haar te hebben aangerand in een hotelkamer in Las Vegas in 2009. De stervoetballer zou die zaak in eerste instantie hebben afgekocht, zo bleek jaren later uit gelekte documenten. De zaak werd in 2019 heropend, maar toen oordeelde een rechter dat er niet voldoende bewijs was.