Na Wout van Aert sprint ook Yves Lampaert naar winst in Ronde van Groot-Brittannië

De voorlaatste etappe in de Tour of Britain draaide uit op een slag tussen vluchters. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) maakte het in Edinburgh af in een sprintje met drie tegen Matteo Jorgenson (Movistar) en Matt Gibson (Ribble Weldtite). Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) blijft leider.

Yves Lampaert, Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step), Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Matteo Jorgenson (Movistar) Matt Gibson (Ribble Weldtite) en Christopher Blevins (Trinity Racing) verzorgden na een snelle start de vlucht van de dag op de golvende wegen in Schotland. Eerst zat daar nog Joel Nicolau (Caja Rural) bij, maar de Spanjaard werd gelost en vervangen door Jorgenson. De groep kreeg een stevige voorsprong van bijna negen minuten van het peloton, en door de sterkte van de renners vooraan bleek al snel dat de aanvallers ook zouden beslissen om de dagzege.

De achtervolging kwam ondanks ambitie bij Alpecin-Fenix niet meer op gang. De aanvallersgroep begon steeds meer naar elkaar te kijken en toen Blevens loste op een klimmetje brak het speculeren los.

Een bedrijvige Lampaert reageerde op alles wat bewoog om zijn sprinter Ballerini een kans te geven in de sprint. Tot hij merkte dat hij een paar metertjes kreeg op een hellende strook en zelf vol door trok. Enkel de Amerikaan Jorgenson kon zijn karretje nog net aanpikken en nam meteen over.

De verrassende Gibson maakte ook nog de oversteek, Eenkhoorn en Ballerini bleven verweesd achter. Jorgenson probeerde nog even aan te vallen, terwijl Gibson al blij was dat hij mee was. Gibson ging op kop de sprint aan, maar Lampaert regelde het boeltje en sprintte naar de winst in de zevende etappe. Jorgenson werd tweede, Gibson derde.