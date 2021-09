Bulgaren moeten voor derde keer in een jaar naar de stembus

Bulgarije houdt op 14 november vervroegde parlementsverkiezingen. De Bulgaren zullen in het stemhokje meteen twee keer kunnen stemmen, want op dezelfde dag wordt ook de eerste ronde van de presidentsverkiezingen georganiseerd.

De twee vorige stembusslagen - in april en in juli - hadden gezorgd voor een versplinterd parlement waarin geen enkele partij erin slaagde om een coalitie op de been te brengen die de regering van voormalig premier Bojko Borisov kon opvolgen. Daarom moeten de Bulgaren opnieuw naar de stembus, zo heeft president Rumen Radev zaterdag aangekondigd.

Volgens de meest recente peilingen zou Borisovs conservatieve partij Gerb als winnaar uit de bus komen, gevolgd door de nieuwe antisysteempartij ITN van Slavi Trifonov. De peilingen voorspellen echter opnieuw een zeer gefragmenteerd parlement met zes à zeven partijen die zetels zouden binnenhalen, waardoor een meerderheid opnieuw moeilijk lijkt te worden.

Bulgarije is een parlementaire republiek met 240 volksvertegenwoordigers die verkozen worden voor een mandaat van vier jaar. De president heeft een meer ceremoniële rol als staatshoofd en opperbevelhebber van het leger.