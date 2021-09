De twintigste verjaardag van de aanslagen op 9/11 werden op Ground Zero in New York City herdacht met een minuut stilte om exact 8.46 uur lokale tijd, het tijdstip waarop twintig jaar geleden het eerste vliegtuig zich in de WTC-torens boorde. Nadien werden de namen van de slachtoffers één voor één genoemd. Om 9.37 uur, het tijdstip dat het tweede vliegtuig zich in de andere toren boorde, werd opnieuw een minuut stilte gehouden. Naast huidig president Joe Biden en zijn echtgenote Jill, waren ook gewezen presidenten Barack Obama en Bill Clinton aanwezig. George W. Bush, zetelend president tijdens de aanslagen in 2001, geeft straks een speech in Shanksville, Pennsylvania.