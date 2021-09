Leuven zet technologie in tegen nachtlawaai

De stad Leuven zal de komende maanden met slimme geluidsmeters en een app voor bewoners het nachtlawaai in kaart brengen. Nadien zal ze verschillende nudgingtechnieken testen om het lawaai te verminderen of te voorkomen. Dat meldt schepen van studentenzaken en ICT, Thomas Van Oppens (Groen).

‘Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad’, zegt de schepen. ‘Dat is fijn, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee en dat is storend voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen. Als Innovatiehoofdstad van Europa zullen we de komende maanden experimenteren met innovatieve technieken om nachtlawaai aan te pakken, in nauwe samenwerking met buurtbewoners.’

Nachtlawaai is vooral een probleem in de zogenaamde doortrekkersstraten, de straten die mensen voor en na het uitgaan gebruiken. De Naamsestraat is er daar één van. Daar hangen nu zeven geluidsmeters tussen het Heilige Geestcollege en kunstencentrum STUK, en enkele restaurants hebben ook een geluidsmeter aan hun gevel laten installeren. Die toestellen nemen geen gesprekken op, maar analyseren wel alle nachtelijke geluiden.

‘Daarnaast hebben we de bewoners van de Naamsestraat gevraagd om ons via een app te laten weten wanneer ze nachtlawaai ervaren’, gaat de schepen Van Oppens verder. ‘Er staat ook een meter in het stadspark om de geluidsmetingen te kunnen vergelijken met een rustige zone. Door de resultaten van de geluidsanalyse te combineren met de meldingen van de bewoners ‘leert’ het systeem welke geluiden als storend ervaren worden.’

Openbare verlichting dimmen

In een tweede fase, die loopt van januari tot december 2022, zal de stad verschillende nudgingtechnieken testen. Wanneer één van de geluidsmeters nachtlawaai opvangt, kan bijvoorbeeld de openbare verlichting gedimd worden of kan er een boodschap op de grond geprojecteerd worden.

‘We kunnen zelfs de verlichting in enkele huizen laten aanspringen, dat maakt lawaaimakers bewust dat ze iemand wakker maken’, zegt de schepen. ‘We zullen ook nagaan wat het effect is van de weersomstandigheden of van evenementen op nachtlawaai. Doordat we eerst enkel het geluid gaan monitoren, en vervolgens het geluid monitoren én ingrijpen, zullen we heel goed kunnen nagaan welke acties effect hebben en welke niet.’

Het project kan rekenen op een subsidie van 183.740 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).