Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober komt ze op bezoek in Antwerpen, maar vrijdag mocht de reuzin Little Amal in het Vaticaan op audiëntie bij paus Franciscus. De reuzin is 3,5 meter groot en stelt een Syrisch vluchtelingenmeisje voor. Ze werd door het Franse theatergezelschap Good Chance in juli op pas gestuurd door Europa. Haar doel is om aandacht te vestigen op de situatie van jonge vluchtelingen.