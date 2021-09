De Amerikaanse Tim Armstrong was ervan overtuigd zijn vlucht van Los Angeles naar Salt Lake City al ten einde was, en eiste dat hij mocht uitstappen. Toen de bemanning dat niet toeliet omdat het vliegtuig nog niet geland was, werd Armstrong agressief. De man werd bij aankomst opgepakt. In Amerika is het aantal incidenten met weerbarstige passagiers nog nooit zo hoog geweest in de luchtvaart. Sinds begin dit jaar ontving de Aviation Administration er al 4.184 rapporten van storende reizigers, waarvan 3.057 over het dragen van een mondmasker ging.