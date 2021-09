Opnieuw 126 migranten gered die Kanaal wilden oversteken

126 migranten, onder wie meerdere vrouwen en kinderen, zijn vrijdag gered bij een poging om in kleine bootjes vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken richting Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Franse maritieme prefectuur.

Een eerste bootje raakte in moeilijkheden ter hoogte van Duinkerken, nabij de Belgische grens. Het bootje had 43 mensen aan boord, onder wie zes vrouwen, twee kinderen en twee baby’s. Een van hen was onderkoeld.

Veertig andere migranten werden gered ter hoogte van Calais en nog eens 43 anderen opnieuw ter hoogte van Duinkerken. Die laatsten hadden zelf de hulpdiensten verwittigd omdat ze in nood verkeerden.

Pogingen nemen toe

Sinds eind 2018 neemt het aantal pogingen van migranten om het Kanaal over te steken toe, ondanks herhaaldelijke oproepen van de autoriteiten om dit niet te doen. De oversteek is erg gevaarlijk, door het drukke scheepvaartverkeer, sterke stromingen en de lage watertemperatuur.

Volgens de Franse maritieme prefectuur hebben tussen 1 januari en 31 augustus zowat 15.400 migranten een oversteekpoging gewaagd, van wie er 3.500 in moeilijkheden kwamen en door de Franse hulpdiensten gered moesten worden. In 2020 waren er meer dan 9.500 oversteken of pogingen, tegen 2.300 in 2019 en 600 in 2018.

Ondertussen dreigt de Britse regering ermee de migrantenboten die in Britse wateren terechtkomen, gedwongen te laten omkeren. De Britten vinden dat Frankrijk te weinig doet om de migranten tegen te houden.