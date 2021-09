Vier van zes ontsnapte Palestijnse gevangenen opgepakt

Vier van de zes Palestijnen die eerder deze week uit een Israëlische gevangenis ontsnapten, zijn intussen weer opgepakt, zo melden Israëlische media.

Twee mannen werden vrijdagavond opgepakt in de stad Nazareth, in het noorden van Israël. Een buurtbewoonster zou alarm hebben geslagen nadat de mannen haar om eten hadden gevraagd. Enkele uren later werden nog twee anderen opgepakt, onder wie verzetsleider Zakaria Zubeidi, die het Palestijnse protest tijdens de tweede intifada leidde maar in 2007 tijdelijk amnestie kreeg, meldt de krant Haaretz.

De zes Palestijnen konden maandag uit de hoogbeveiligde gevangenis van Gilboa ontsnappen door met een lepel een tunnel te graven onder een lavabo. Sindsdien is een massale klopjacht geopend door de Israëlische veiligheidsdiensten. Er zouden tot 200 wegversperringen zijn opgericht en familieleden van de voortvluchtigen werden opgepakt en ondervraagd.

Het nieuws van de arresties leidde vrijdagavond tot protesten op de Westelijke Jordaanoever.