Het blijft warm met hier en daar wat lichte neerslag

Dit weekend en begin volgende week blijven de temperaturen rond de 20 graden hangen. Wat gedruppel hier en daar behoort tot de mogelijkheden.

De dag begint met veel bewolking en lokaal wat lichte regen of motregen. In de loop van zaterdag verschijnen er wat meer opklaringen, vooral dan in het zuiden van het land. In het noorden van het land is dan een buitje mogelijk. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 21 à 22 graden in het centrum, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het overal droog met breder wordende opklaringen in het zuiden van het land. In het noorden van het land blijft de bewolking overheersen. In de loop van de nacht kan er zich nevel of lokale mist vormen. De minima liggen tussen lokaal 5 graden in sommige Ardense valleien en 14 graden in het noorden van het land.

Zondag begint de dag droog met op vele plaatsen opklaringen en lokaal wat nevel of mist. In de loop van de dag wordt het bewolkt en is er wat lokaal gedruppel mogelijk. In het zuiden van het land is er meer ruimte voor wat zon. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in Laag- België en in Belgisch Lotharingen.

Maandag wordt het overwegend droog met zon en wolkenvelden, bij maxima tussen 19 en 23 graden. Dinsdag wordt het wat warmer, maar moet in de loop van de dag rekening gehouden worden met regen- of onweersbuien, lokaal mogelijk veel regen. De maxima liggen rond 23 of 24 graden in het centrum. Ook op woensdag is het onstabiel met regen en lokaal onweer. De maxima liggen dan rond 20 graden in het centrum.