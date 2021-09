De Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury hebben vrijdag het dubbeltoernooi bij de mannen gewonnen op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de finale haalden de vierde reekshoofden het met 3-6, 6-2 en 6-2 van de Brits-Braziliaanse tandem Jamie Murray/Bruno Soares.

Vorig jaar wonnen Ram en Salisbury samen de Australian Open, waar ze dit jaar runner-up werden.

In 2020 was Soares de beste in New York, aan de zijde van de Kroaat Mate Pavic.