Bosbranden in Zuid-Spanje: brandweerman komt om, meer dan 900 mensen geëvacueerd

In het zuiden van Spanje hebben de hulpdiensten 939 mensen geëvacueerd omdat de situatie te gevaarlijk werd wegens bosbranden. In de regio van de Costa del Sol ging in minder dan 24 uur tijd bijna 2.200 hectare bos in de vlammen op. Bij de bluswerken liet een brandweerman het leven.

De evacuatie vond volgens de hulpdiensten van Andalusië donderdag plaats nadat het vuur de avond voordien uitbrak in de regio van het Sierra Bermeja-gebergte, nabij de kustplaats Estepona. Het is niet duidelijk of ook toeristen geëvacueerd zijn. Ook de plaats Benahavis ondervindt hinder door het vuur.

De hulpdiensten zetten volgens de regioregering zowat 400 brandweermannen in, net als 29 blusvliegtuigen. Volgens de regering kwam een 44-jarige brandweerman om het leven.

Foto: REUTERS

Er is ook sprake van minstens twee huizen die in de vlammen zijn opgegaan. De forse wind en hoge temperaturen bemoeilijken de bluswerken. In de regio rond Malaga is het momenteel ’s nachts nog bijna 30 graden.

De oorzaak van de brand is niet nog geweten.