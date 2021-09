Vlaamse regering houdt adoptiepauze Beke tegen

Er komt dan toch geen adoptiepauze. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Vorige week opperde minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) nog dat zo’n adoptiepauze van twee jaar er moest komen, maar het verzet binnen de regering bleek veel te groot. Ook andere voorstellen van Beke haalden het uiteindelijke akkoord niet.

Minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) verbaasde vorige week vriend en vijand toen hij het eindrapport van het expertenpanel rond adoptie presenteerde. Geflankeerd door de voorzitster van dat panel pleitte Beke voor een adoptiepauze van twee jaar, om met de grove borstel door de bevoegde instellingen te gaan. Volgens de experten was dat noodzakelijk omdat de voorbije jaren tal van schandalen met betrekking tot adoptie uit het buitenland aan het licht kwamen.

Maar Beke bleek zijn plannen niet afgetoetst te hebben met zijn coalitiepartners. Al snel kwam er heel wat kritiek, vooral vanuit N-VA-hoek, waar ondervoorzitter Lorin Parys het plan-Beke torpedeerde. Parys – zelf adoptieouder – zei dat de plannen ‘ondoordacht’ waren. Ook Open VLD verklaarde zich niet akkoord.

Compromis

De voorbije week is er heel wat overlegd om toch tot een compromis te komen. En vanmiddag slaagde de Vlaamse regering daar ook in, bevestigt het kabinet van Beke. Een adoptiepauze komt er niet, en ook van andere controversiële voorstellen is geen spoor meer. Wel engageert de regering zich om de adoptieprocedure door te lichten en ­– waar nodig – aan te passen.