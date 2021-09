Denemarken treedt ‘rijk der vrijheid’ binnen

Het is een officieuze feestdag voor Denemarken: het land schrapte de laatste covidmaatregel. Morgen vindt een regelvrij concert plaats waar 50.000 man samenkomt. Dat is een pandemieprimeur voor Europa.

Er blijven geen beperkingen meer overeind nu de autoriteiten de eis schrappen die alleen houders van een vaccinatiebewijs toegang verleende tot nachtclubs, restaurants en evenementen. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Al sinds maart bouwde het land langzaamaan zijn restricties af. Een uitverkocht concert van de Deens rockband The Mind of 99 in het voetbalstadium van de hoofdstad Kopenhagen, dat 50.000 toeschouwers zal tellen, bezegelt de vrijheid van de Denen.

• Lees het meest recente coronanieuws

Volgens minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke is de positieve evolutie te danken aan een hoge vaccinatiegraad en lage infectie- en hospitalisatiecijfers. Momenteel kent Denemarken maar 500 besmettingen per dag en een reproductiegetal van 0,7. Het aantal ziekenhuisopnames blijft onder de 300. De vaccinatiecampagne verliep er op rolletjes: 87 procent van de volwassen bevolking is volledig gevaccineerd. Dat maakt Denemarken de op een na beste van de Europese klas. Bovendien zijn zo goed als alle Denen boven de 70 volledig gevaccineerd.

Goednieuwsshow

Catherine Smallwoord, functionaris bij de Wereldgezondheidsorganisatie, duidt het Deense succesverhaal: ‘Doorheen de pandemie heeft Denemarken, net als veel andere landen, maatregelen voor de volksgezondheid getroffen om de virusoverdracht te verminderen. Maar het heeft ook kunnen rekenen op de medewerking van zijn bevolking.’ Ook Heunicke heeft lovende woorden over voor de Denen: ‘Dit is alleen mogelijk dankzij het uitstekende Deense epidemiemanagement. Ik wil iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan deze loodzware opdracht.’

Het mag dan vandaag een goednieuwsshow zijn voor de Denen, de autoriteiten staan erop dat de terugkeer naar het normale leven moet samengaan met strikte hygiëne en de isolatie van zieke mensen. De overheid blijft waakzaam door de hospitalisaties nauw op te volgen. Heunicke liet weten dat de regering niet zal twijfelen om opnieuw restrictieve maatregelen in te voeren als de situatie verslechtert.

Net iets beter dan België

België doet qua vaccinatiegraad niet veel onder voor Denemarken met net geen 84 procent van de volwassen bevolking die volledig gevaccineerd is. Maar België scoort wel slechter qua besmettingscijfers. Voor Denemarken waren er de voorbije week per dag per 100.000 inwoners 9 nieuwe besmettingen. In België ligt dat cijfer op 16. Het Belgische reproductiecijfer is net iets groter dan 1 waardoor de besmettingen blijven toenemen, terwijl ze in Denemarken afnemen.