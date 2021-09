Zwemverbod in Gentse Blaarmeersen

In Gent is een zwem- en recreatieverbod ingesteld voor de Blaarmeersen. Er zijn blauwalgen vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Blauwalgen zijn giftige bacteriën die irritaties aan de ogen en huid veroorzaken, maar ook hoofdpijn en maag- en darmklachten met zich meebrengen. Blauwalgen ontstaan in stilstaand of weinig stromend water, bij lange periodes van hoge temperaturen. Ze verdwijnen of worden uitgedund tot aanvaardbare concentraties wanneer het veel regent of stormt. De komende dagen wordt in Gent wel wat regen voorspeld, maar het blijft warm.

Het verbod wordt pas opgeheven als uit analyse blijkt dat de blauwalgen verdwenen zijn.