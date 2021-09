Oudste Belgische man op 107-jarige leeftijd overleden

Jozef Smets, de oudste Belgische man, is donderdag op 107-jarige leeftijd overleden. Smets was ook de op één na oudste man in de Benelux.

Jozef (Jef) Pieter Lodewijk Smets werd geboren op 15 april 1914 in Retie en is donderdag overleden in een woonzorgcentrum in Turnhout. Hij verdiende zijn strepen als pastoor en aalmoezenier. Smets was sinds 25 juli, na het overlijden van de 109-jarige Sylvain Vallée, de oudste man in ons land.

Vanaf nu mag Jaak Broeckx (107) uit Bree zich de oudste Belgische man noemen, aldus de gespecialiseerde website eeuwelingen.blogspot.com. Broeckx werd geboren op 6 augustus 1914 en is daarmee een paar maanden jonger dan Smets. Met haar 110 jaar is Marcelle Lévaz de oudste nog levende Belgische vrouw.