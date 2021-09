In ons land zijn wolven al even in opmars, maar naast de wolf duikt ook steeds meer bewijs op van de aanwezigheid van de lynx, otter en wasbeer. Sommige van hen maakten een langverwachte terugkeer, terwijl andere een nieuwe bedreiging vormen voor onze natuur. Wat weten we over de dieren en hoe gaan we ermee om? Weekendredacteur Wouter Woussen legt het uit.